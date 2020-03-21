Başkan Şahin "Su hayattır susuz olmaz"

DÜZCE (İHA) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacağını duyurmasının ardından Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Örnek olduysak ne mutlu bize. Su hayattır, olmazsa olmazdır” ifadelerinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacağını duyurmasının ardından Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin geçtiğimiz hafta yaptığı “Kimsenin suyunu kesmedik, kesmeyi de düşünmüyoruz” açıklamasını hatırlattı. Bir arkadaşının kendisini arayarak diğer belediyelere örnek olduğunu söylediğini belirten Başkan Şahin, “Örnek olduysak ne mutlu bize. Su hayattır, olmazsa olmazdır” ifadesinde bulundu. Bir yıl içerisinde Kaynaşlı Belediyesi olarak ilçede bulunan kabristanlıklara, okul bahçelerine, cami avlularına, parklara ve ilçenin farklı noktalarına 20 adet çeşme yaptırdıklarını belirten Başkan Şahin, ilerleyen günlerde “Çocuk parklarına, aile parklarına, camii avlularına ve farklı noktalara 80 adet daha çeşme yaptırarak bu sayıyı 100'e tamamlayacağız” dedi. Başkan Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Susuz hayat olmaz. Temizlik imandandır. Rabbim, susuz bırakmasın” ifadelerine yer verdi.