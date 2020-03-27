Başkan Şahin, yaşlıları evlerinde ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı tarafından Korana Virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların kısmi olarak dışarı çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından bu yaş grubunda olan vatandaşlar evlerine çekildi. Kaynaşlı'da da bu grupta olan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. İhtiyaçlarını tek tek dinleyen Başkan Şahin, daha sonra Kaynaşlı Belediyesi ekiplerine verdiği talimatlar doğrultusunda ailelerin ihtiyaçlarını gideriyor. Belediye Başkanının bu çalışması ilçedeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.