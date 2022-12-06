İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Şahin'den depremzede öğrencilere destek

DÜZCE(İHA) –Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, merkez üssü Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitime öğretime başlayan okulları geçerek öğrencilere destek ve moral verdi.


Düzce'de deprem sonrası eğitim öğretime verilenen bir haftalık aranın ardından tekrar başladı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin Kaynaşlı İlkokulunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi hem dersi dinledi, hem de öğrencilerle sohbet etti. Şahin, “Rabbim öğrencilerimize zihin açıklığı versin. Ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin inşallah. Bugün öğrencilerle bir araya geldik, onları dinledik moral verdik” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.