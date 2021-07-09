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Başkan Şahin'den Divapan'a ziyaret

MDF Lam üreticisi olan Divapan’ı ziyaret etti.

MDF Lam üreticisi olan Divapan'ı ziyaret etti. Şahin, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 firması listesine yer alan Divapan'ı tebrik etti.


Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Divapan Entegre Ağaç Panel A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Aydemir ziyaret etti. Ziyarette Başkan Şahin, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 firması listesinde 466'ncı sıradan giren Divapan'ı tebrik etti. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Genel Müdür Muzaffer Aydemir, Şahin'e fabrikanın üretim alanını gezdirerek bilgiler verdi.

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