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Başkan Şahin'den ev ziyaretleri

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 65 yaş üstünde sokağa çıkamayan vatandaşları ziyaret ederek, Kaynaşlı’da yapılan son çalışmaları anlattı.

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 65 yaş üstünde sokağa çıkamayan vatandaşları ziyaret ederek, Kaynaşlı'da yapılan son çalışmaları anlattı.


Kaynaşlı'da Korona virüs ile mücadele çalışmalarında sürekli sahada çalışmaları denetleyen Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmaları anlatmaya başladı. Vatandaşları evlerinde tek tek ziyaret eden Başkan Şahin, “ Büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. İlk olarak Hüseyin Çakır, Necati Şahin, Osman Gündoğdu ve Atilla Aydın'ı ziyaret ederek hatırlarını sorduk. İsteklerini, dileklerini ve şikayetlerini dinledik. Ardından Kaynaşlımız üzerinden sohbet ettik. Rabbim kendilerine hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler nasip etsin” dedi.

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