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Başkan Şahin'den kar ekibine sürpriz

DÜZCE(İHA) – Düzce’de kar yağışının en yoğun yaşandığı Kaynaşlı ilçesinde Belediye Başkanı Birol Şahin, kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapan ekibi unutmadı çalışırken onarı ziyaret etti tatlı ikram etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kar yağışının en yoğun yaşandığı Kaynaşlı ilçesinde Belediye Başkanı Birol Şahin, kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapan ekibi unutmadı çalışırken onarı ziyaret etti tatlı ikram etti.


Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili oluyor. Düzce'de aralıklarla iki gündür yağan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kürüme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Düzce'de de kar yağışının en etkili olan bölgesi olan Kaynaşlı'da ekipler aralıksız çalışıyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'de kar yağışı nedeniyle ilçede cadde ve sokakları kartan temizleyip tuzlama çalışması yapan ekipleri ziyaret etti. Başkan Şahin çalışan ekibe elleri ile tatlı ikramında bulundu ve yoğun mesai harcayan ekiplere teşekkür etti.

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