Başkan Şahin'den Kurban Bayramı mesajı

DTSO Başkanı Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, “Milletçe zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde, milli birliğimizi ve beraberliğimize daha da büyük bir önem vermemiz gerekmektedir. Şüphesiz her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da milli ve manevi değerlerimiz etrafında bütünleşerek milletçe, dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, her zaman olduğu gibi bu bayramda da, karşılıklı sevgi ve saygının öne çıkması, dargınların barışması ve herkesin kardeşçe kucaklaşması en büyük temennimizdir. İnşallah, hep birlikte ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi rabbimden niyaz ediyorum. Bugünleri tedbir, sosyal mesafe ve maske ile aşacağız. Vaka sayılarının, binli rakamların altına düştüğü şu günlerde ikinci bir dalga yaşanmaması için devletimizin aldığı koruma önlemlerine ve yasaklara uyulmalı, salgınla topyekun mücadelenin bir parçası olunmalıdır. Sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.