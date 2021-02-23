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Başkan Şahin'den Memur-Sen'e ziyaret

Sen Düzce İl Temsilciliğini ziyaret ederek Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.


Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde çalışmaları ile adından sıklıkla sürdüren Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçenin daha ileriye gidebilmesi için çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek Kaynaşlı'da yapmayı planladıkları projelerle alakalı görüş alışverişinde bulunan Başkan Şahin, Memur-Sen Düzce İl Temsilcisi Ömer Faruk Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Başkan Şahin misafirperverliklerinden dolayı Memur-Sen heyetine teşekkürlerini iletti.

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