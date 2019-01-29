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Başkan şampiyonları ağırladı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, ilde voleybolda şampiyon olan Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı tebrik etti.


Akçakoca Anadolu Lisesi erkek voleybol takımı, ilde düzenlenen müsabakalarda birinci oldu. Birinci olan takım Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'yi makamında ziyaret etti. Sporun insanların hayatında çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Yemenici; "Spor sayesinde paylaşmayı öğreniyorsunuz. Beraber sevinmeyi, beraber üzülmeyi öğreniyorsunuz" diye konuştu ve başarılarından dolayı öğrencileri tek tek kutladı.

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