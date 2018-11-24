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Başkan Taşlı, Öğretmenler Gününü kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, “Büyük bir özveriyle, sabırla, titizlikle çalışan öğretmenlerimiz, kültürümüzü yarınlarımız olan gençlere aktarmaktadır” dedi.


23 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Başkan Ertan Taşlı; “Öğretmenlerimiz milli ve manevi değerlerimizin teminatıdır. Büyük bir özveriyle, sabırla, titizlikle çalışan öğretmenlerimiz, kültürümüzü yarınlarımız olan gençlere aktarmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' diyerek medeniyet yarışında en önemli gücün siz öğretmenlerimiz olduğuna işaret etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere rehberlik eden siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında bir çok insana ışık olmalarını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

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