Başkan Tozan'ın ilk işi su oldu

Tozan, ilçenin temiz su kullanmasıyla ilgili de çalışma başlattıklarını söyledi.

Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan, Belediye Başkanlığı görevini teslim alır almak ilk açıklamasını yaptı. Tozan, belediyeyi 19 milyon lira borçla devir aldıklarını ifade ederek “Borçlarımız gelecek ve gidecekler üzerine kurulu. Şu anda gelirleri giderlerini karşılayacak bir belediye ile karşılaşmadık. Takriben an itibarıyla söylüyorum tabi gelecek olan faturalar var. Faturaların gelmesi ile birlikte nihai açıklamayı halk günü toplantısında halkımız ve basınla paylaşacağız. An itibarıyla 19 milyon liranın üzerine bir borçla devir alıyoruz. Arıtma tesisi hariç o da 9 milyon 782 bin lira civarında. Bu borcun 2 milyon lirası sıcak para dediğimiz esnaflara olan borçlarımız. Geri kalan ise kamu kurumları ve İller Bankası aracılığı ile çekilen kredilere ait borçlar. An itibarıyla bunu nasıl gerçekleştireceğimize bakıyoruz. Bütçemizin durumuna gelir ve giderlerimize bakıyoruz. Belirli bir seviyeye geldiğimizde öncelikle belediyemizi kurumsal bir kimliğe kavuşturmak istiyoruz. Gelirlerimizi arttırıcı işler üretmeliyiz. Nihayetinde de seçim sürecinde bu halka verdiğimiz sözleri tutmak istiyoruz. İnşallah rabbim bizi verdiğimiz sözler anlamında utandırmaz” dedi.

“İlk talimatımız su oldu”

Başkan Tozan, çeşmelerden akan kirli ve kurtlu sularla ilgili çalışma yaptıklarını ifade ederek “Seçimi kazandığımız akşam söylemiştim. İlk çalışmamız su ile ilgili olacak demiştim. Suyla ilgili sadece arıtmayla ilgili değil işletmede de hata olduğunu iletmiştim. Gelinen noktada gördük ki işletim hatalarımız da çok fazla. Onların tedarik edilmesi noktasında ciddi bir çalışma başlattık. 2 yıl gibi bir süreçten geçecek kimyasal arıtma. Ama ondan önce halkımızın şikayet ettiği konular hakkında çalışmalarımızı başlattık. Arıtmaya gerek kalmadan bugün itibarıyla oluşan kirliliği ortadan kaldırmış olacağız” şeklinde konuştu.

“OSB'den gelirlerimiz kesilmiş”

Muharrem Tozan ilçede bulunan Gümüşova OSB'den belediyeye gelir getirecek kalemlerin yetkisinin OSB Müdürlüğü'ne verilmiş olduğunu gördüklerini dile getirerek “Biz sanayiyi kuran belediye başkanı olarak sanayiyi kurmadan önce OSB'de sanayi kuruluşlarının tümünden ruhsattan tuttun emlak vergisinden, çevre temizlik vergisine ve suyuna kadar Gümüşova Belediyesi yararlanıyordu. Ama aldığımız bilgiler doğrultusunda 3 Ocak tarihi itibarıyla tüm yetkilerin OSB müdürlüğüne geçtiğini duyduk. O gün itibarıyla sadece çevre temizlik ve su giderleri ile takriben fosseptik çekilmesi, vidanjör masrafları, suları bittiğinde tanklarla götürülecek suların fiyatlandırılması noktasında bir gelirimiz olacak. Aksi halde OSB'den herhangi bir gelirimiz olmayacak” dedi.

“Tam temiz su 2021 yılında akacak”

Tozan son olarak kendisinden önce ilçenin içme suyuyla ilgili yapılan ihale gereğine uyduklarını ve tam temiz suyun 2021 yılında çeşmelerden akacağını belirterek “Sözleşme gereği 2021 yılının ikinci yarısında çalışmalar tamamlanacak ve bu sayede çeşmelere arıtılmış su verilecek. Ancak umarız bizlerde destek olarak daha hızlı ve gayretli bir çalışma yaparak daha önce sularımız çeşmelerden arıtılmış olarak içilir. Depoların kirliliği, temizlik yapılmaması, pençelerin açık bırakılarak sinekliklerin takılmaması derin kuyu sondajda dalgıç pompanın balçıkta kalması, suya çıkarılmaması, tahliye vanalarının düzenli olarak açılmaması, Karadere Bölgesinde kaynak diye tabir ettiğimiz yerde iki kaynağımız var. Yağışlı havalarda o vanaların kapatılmaması gibi sorunlar var. Sineklikler kapatılacak larvalar oluşturmayacak ve kurtlar çeşmelerden akmayacak” dedi.