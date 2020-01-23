Başkan Tuncay Şahin Darülaceze'yi ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin Darülaceze'yi ziyaret etti.

DTSO Başkanı Tuncay Şahin, İstanbul Düzceliler Derneği üyeleri ile birlikte Düzceli iş adamı Hamza Cebeci'nin Başkanlığını yaptığı Darülaceze'yi ziyaret etti ve bir sürede sohbette bulundu.

Tuncay Şahin, dünyada bir benzeri olmayan bir kurumun başında bir Düzcelinin olması gurur verici olduğunu belirterek “1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulan ve kurulduğu günden bugüne 30'i çocuk olmak üzere toplam 72 bin kişiye Şefkat Yuvası olmuş, halen 600'e yakın insanımızı kuruluş felsefesinden ödün vermeden barındıran dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumu olan Darülaceze'yi İstanbul Düzceliler Derneği yönetimi ile ziyaret ettik. Bizi ağırlayan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeciye teşekkür ediyorum” dedi.