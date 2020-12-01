Başkan Yanmaz; “Bu illetten kurtulacağız”

Yanmaz, "Hepimiz birden mücadele edersek bu illetten kurtuluruz" dedi.

Akçakoca Belediyesi tarafından ilçedeki vatandaşlara ve işyerlerine ücretsiz koruyucu maske, dezenfektan bilekliği kolonya dağıtımını aralıksız sürüyor. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Umut Işığı Birimi Gönüllü Koordinatörü Nursen Yanmaz korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve kolonya dağıtımını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Yanmaz, “Halkımızın sağlığını düşünüyoruz. Belediyemiz tarafından Korona virüsüne karşı mücadelemiz devam ediyor. Korona virüsüne karşı mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ve işyerlerine koruyucu maske, dezenfektan bilekliği ve kolonya dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.