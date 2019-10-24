BAşkan Yanmaz çalışmaları yerinde inceliyor

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Ayazlı Mahallesi Ümit kent sitesi çehresinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Çevrede gerçekleştirilen drenaj ve yağmur suyu işlemleri hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Yanmaz, Fen işleri Müdürlüğü personeline de kolaylıklar diledi. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Yanmaz vatandaşların taleplerini dinledi. Çalışmayla ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Yanmaz, "Fen İşleri Müdürlüğümüz ile gerek kent merkezimizde gerekse kırsal mahallelerimizde alt ve üst yapı çalışmalarımız aralıksız biçimde devam ediyor. Ayrıca yaz-kış gözetmeksizin , ihtiyaç duyulan noktalarda belirlenen program çerçevesinde çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.