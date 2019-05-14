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Başkan Yanmaz, eski meclis üyelerine plaket verdi

Akçakoca Belediyesinde geçmiş dönemde Meclis Üyeliği yapan Sedat Çakır ve Gencer Recber Belediye Başkanı Okan Yanmaz tarafından plaketle onurlandırıldı.


Gerçekleşen olağanüstü meclis toplantısında görüşülecek olan gündem maddesi öncesinde Belediye Başkanı Okan Yanmaz tarafından 2014- 2019 yılları arasında Belediye Meclisinde görev yapan AK Partili Belediye Meclis üyeleri Sedat Çakır ve Gencer Recber'e başarılı ve uyumlu çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi. Gencer Recber ve Sedat Çakır Başkan Yanmaz'a yaptığı incelikten dolayı teşekkür etti.

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