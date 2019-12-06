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Başkan Yanmaz esnafı ziyaret etti

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz , Yalı Mahallesinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Başkan Yanmaz, “Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla buluşmak üzere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Hem çalışmalarımızı anlatıyor, hem vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Daha güzel yatırımlar, daha güzel Akçakoca için bu sohbetlere ihtiyacımız var. Her anı halkın içinde olmak için değerlendirip talep ve önerileri bizzat dinliyorum. Bu şekilde memleketimize en etkili ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bundan sonrada aynı anlayışla çalışacağız” dedi.

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