Başkan Yanmaz ‘'Her zaman sanatsal etkinliklere destek vereceğiz''

Akçakoca Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleştirilen karma resim sergisi törenle açıldı.

Akçakoca Halk Eğitim Merkezi Kurs Öğretmeni Seyma Taşıran, Gazi Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği son sınıf öğrencileri Çiğdem Çetgin, Nermin Karakaş ile Halk Eğitim resim kursiyeri Özdal Alas'ın çalışmalarının yer aldığı serginin açılışını Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz gerçekleştirdi. Gerçekleşen sergiye Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, ilçedeki daire müdürleri ve kursiyerler ile vatandaşlar katıldılar.

Belediye Başkanlığı makam katındaki salonda serginin açılışına izin vererek yerel sanatçıları onore eden, kültürel etkinliklere destek vereceğini daha rahat çalışmalarına olanak sağlayacak imkanlar kazandıracağını söyleyen Başkan Okan Yanmaz “Akçakoca'mızda bu tür etkinliklerin çoğalması, her kesimden vatandaşlarımızın sanatsal çalışmalara katılabilmesi için gerekli desteği sağlayacağız” diye ifade etti.

Resimleri tek tek inceleyen Belediye Başkanı Okan Yanmaz, resim sanatçılarını tebrik etti ve sanatsal etkinliklere her daim destek olacağını söyledi.