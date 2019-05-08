Başkan Yanmaz iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yanmaz, iftar yapmaya gelen vatandaşlara yemek de dağıttı.

Akçakoca Belediyesi tarafından, Merkez cami karşısı Fedai Karabıyık parkında kurulan iftar çadırına halk büyük ilgi gösterdi. İftara sayılı dakikalar kala iftar çadırı önünde toplanan vatandaşlar sıraya girerek tek tek yemeklerini aldı.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, “Ramazan paylaşmanın, birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü duygularının yoğun olarak yaşandığı bir ay. Ramazan ayı toplumda birlik ve beraberliğin daha da artmasına vesile oluyor. Toplumun ayrı ayrı kesimlerinde bir araya gelen insanlar, birlik ruhunu oluşturuyor” dedi.