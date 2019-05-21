Başkan Yanmaz iftarda eşi ile yemek dağıttı

Ramazan ayının manevi coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşamaya, onların heyecanına ortak olmaya özen gösteren Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve eşi Nursel Yanmaz, Hacıyusuflar Mahallesinde vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Akçakoca Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde Hacıyusuflar Mahallesindeki vatandaşlarla birlikte orucunu açan Başkan Okan Yanmaz, bu tür organizasyonların, başta komşuluk olmak üzere, toplumda dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek “Allah kabul etsin” dedi.

Akçakoca Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, mahalle iftarlarının Orhangazi mahallesi ile devam edileceği öğrenildi.