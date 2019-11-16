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Başkan Yanmaz iş adamlarını Akçakoca'ya davet etti

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İstanbul’da çeşitli sektörlerde çalışan başarılı iş adamları ile diyalog sürecini başlattı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İstanbul'da çeşitli sektörlerde çalışan başarılı iş adamları ile diyalog sürecini başlattı. Bu kapsamda İstanbul'da temaslarda bulunduğu iş adamları Başkan Yanmaz'ı makamında ziyaret ettiler.


Girişimci iş adamları Başkan Yanmaz ile gündeme ilişkin konuları görüştü. Başkan Yanmaz, “Bu şehrin büyümesi, gelişmesi ve yeniden yapılandırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bizler de karşılıklı fikir alışverişi, istişareler yaparak hazırladığımız projeleri uygulamaya özen gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmalardan en iyi verimi almak için böyle etkileşimler ve görüşmeler çok önemlidir. Bu anlamda ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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