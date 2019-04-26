İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Yanmaz, kadın kolları ile bir araya geldi

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları ile bir araya geldi.


Belediye Başkanı Okan Yanmaz, “MHP Kadın Kolları ailemizin en önemli teşkilatlarından biridir. Seçimlerde fedakarca çalıştınız, MHP İlçe Kadın Kollarımız, gençlik kollarımız, yönetim kurullarımız, mahalle başkanlarımız, sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz, delegelerimiz başarıyla yürüttünüz bu çalışma ve desteğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Siz değerli kardeşlerim de hep mücadele aşkı var. Esas halka ulaşacağımız noktalarda hep sizler oldunuz, sizler varsınız. Bu birlik, beraberlik, disiplin, fedakarlık ve çalışkanlık ile başarılarımızı beraberce beş yıllık süreçte de Allah'ın izniyle sürdüreceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.