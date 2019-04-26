Başkan Yanmaz, kadın kolları ile bir araya geldi

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, “MHP Kadın Kolları ailemizin en önemli teşkilatlarından biridir. Seçimlerde fedakarca çalıştınız, MHP İlçe Kadın Kollarımız, gençlik kollarımız, yönetim kurullarımız, mahalle başkanlarımız, sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz, delegelerimiz başarıyla yürüttünüz bu çalışma ve desteğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Siz değerli kardeşlerim de hep mücadele aşkı var. Esas halka ulaşacağımız noktalarda hep sizler oldunuz, sizler varsınız. Bu birlik, beraberlik, disiplin, fedakarlık ve çalışkanlık ile başarılarımızı beraberce beş yıllık süreçte de Allah'ın izniyle sürdüreceğiz” dedi.