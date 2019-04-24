Başkan Yanmaz Kaymakam Öztürk'ü ziyaret etti

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk’ü ziyaret etti.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk'ü ziyaret etti.
Başkan Yanmaz ziyaretleri esnasında geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Kaymakam Yasin Öztürk'e öncelikle başsağlığı dileğini iletti. Kaymakamlık makamı girişinde Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı karşılayan Kaymakam Yasin Öztürk ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken Başkan Yanmaz Kaymakam Öztürk'e Fatiha suresi yazılı anlamlı bir tablo armağan etti.