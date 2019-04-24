İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Yanmaz Kaymakam Öztürk'ü ziyaret etti

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk’ü ziyaret etti.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk'ü ziyaret etti.


Başkan Yanmaz ziyaretleri esnasında geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Kaymakam Yasin Öztürk'e öncelikle başsağlığı dileğini iletti. Kaymakamlık makamı girişinde Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı karşılayan Kaymakam Yasin Öztürk ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken Başkan Yanmaz Kaymakam Öztürk'e Fatiha suresi yazılı anlamlı bir tablo armağan etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.