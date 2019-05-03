Başkan Yanmaz mağduriyeti ortadan kaldırdı

Geçtiğimiz yıllarda şehir dışından gelen yolcular için gece saatlerinde verilen servis hizmetine son verilmişti, kaldırılan servis aracı vatandaşların mağdur olmasına ve şikayetlerine konu olmuştu. Gece yarısından sonra şehir dışından Akçakoca terminale gelen vatandaşların kent merkezine ulaşmak için yaşadığı sorunu Belediye Başkanı Okan Yanmaz çözdü. Akçakoca Belediyesine ait bir minibüsü gece yarısı saat 24.00'den itibaren hizmete girecek şekilde Akçakoca halkına tahsis etti.

Başkan Okan Yanmaz “Şimdilik şehir dışından Akçakoca terminaline gelen yolcuları evine kadar bırakacağız. Gerçekleşen hizmetin takibini yapacağız, eksiklikler varsa zamanla tamamlayacağız ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Akçakocalı hemşehrilerim rahat olsun, hiç kimse mağdur edilmeyecek” dedi.