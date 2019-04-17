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Başkan Yanmaz, memurlarıyla birlikte plajları temizledi

Düzce’nin Akçakoca ilçe Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Turizm haftası sebebiyle belediye işçileri ve memurlarla birlikte 2 kilometre uzunluktaki Çuhalı Plajını temizledi.

Düzce'nin Akçakoca ilçe Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Turizm haftası sebebiyle belediye işçileri ve memurlarla birlikte 2 kilometre uzunluktaki Çuhalı Plajını temizledi.


Yerel seçimlerde Akçakoca Belediye Başkanı olan Okan Yanmaz, turizm sezonuna hazırlık kapsamında belediyede masa başında oturan memurlar ve genel personel ile birlikte Çuhalı Plajını temizledi. Temizlik ile Çuhalı Plajını 2019 yılı yaz sezonuna hazırladıklarını söyleyen Başkan Yanmaz, "Turizm haftası nedeniyle Belediyemizde masa başında oturan fazla personel ile birlikte ve memurlarımızla Akçakoca'mızı yaz sezonuna hazırlıyoruz. Plajlarımızda aşırı derecede sigara izmaritleri olduğunu gördük.Mali durumumuz düzelince kum temizleme makinası da alınmış olacaktır. Amacımız gençlerinde bu temizlik kampanyasına katılmalarını sağlamak bu nedenle kamu oyuna duyarlı olması için personelimizle birlikte sahillerimizi temizliyoruz" dedi.

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