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Başkan Yanmaz minibüsçülerle bir araya geldi

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, minibüsçülerle belediye meclis salonunda bir araya geldi.


Gerçekleşen toplantıda Başkan Yanmaz, “Düzce'ye ve Ereğli'ye giden otobüsleri bir yoluna koymak için sizi bir araya getirdik. Değirmenağzından kalkıp 5 - 6 yer belirleyip oradan Düzce'ye Ereğli'ye gitmeniz için, bunun sizin yararınıza olacağını düşünüyoruz. Bunları karşılıklı konuşarak, bazı şeyleri sisteme oturtacağız. Ben size bir yol açıyorum sizin de buna sahip çıkmanızı istiyorum. Bu sadece sizin için değil, vatandaş için de doğru bir karar olacağını düşünüyorum. Biz belli noktaları ayarlayacağız, sizler de bazı şeylere dikkat edeceksiniz ve disiplinli hareket edilecek. Böyle olduğu müddetçe daima sizlerin yanında olacağım” dedi.

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