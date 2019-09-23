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Başkan Yanmaz mutluluklara ortak oldu

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Eşi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birim Koordinatörü Nursen Yanmaz, gençlerin düğün merasimlerine katılarak mutluluklarına ortak oluyor.


Başkan Yanmaz ve eşi hafta sonu, Büşra ve Selim Ünsal çiftinin Nikahlarını kıyarken , Kübra ve Meriç Alpan çiftinin düğün törenlerine de katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ”Hafta sonunda hemşehrilerimizin düğün, nişan, sünnet ve diğer davetlerine icabet ederek yalnız bırakmadık. İmkan buldukça hemşehrilerimizin davetlerine yetişmeye gayret ediyor, mutlu günlerinin heyecanına ortak oluyoruz" dedi.


Düğün sahipleri Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve eşine davetlerine katıldıkları için teşekkür ettiler.

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