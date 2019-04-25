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Başkan Yanmaz sorunları çözüme kavuşturuyor

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, makamında kabul ettiği vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek tebrikleri kabul ediyor.


Belediye Başkanı Okan Yanmaz, seçildiği günden beri her gün makamında yüzlerce vatandaş ile bir araya geliyor. Makamının kapısını göreve başladığı gün söktürerek vatandaşlara açan Başkan Yanmaz ; hem tebrikleri kabul ediyor, hem de gerek vatandaşlardan ve gerekse derneklerden gelen talepleri dinleyerek çözüme ulaştırmaya çalışıyor.


Vatandaşların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Okan Yanmaz “Gelen herkesle kucaklaşıyoruz. İlk önce kentimizde belediye ile halk arasında gönül köprülerini imar edeceğiz. İlçemizi halkımızla birlikte vaat ettiğimiz şekilde yönetecek ve söz verdiğimiz projeleri hayata geçireceğiz” diye belirtti.

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