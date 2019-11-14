Başkan Yanmaz taksici esnafını ziyaret etti

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, halkın taleplerini büyük titizlikle yerine getirmeye çalışan taksi duraklarını ziyaret ederek taksici esnafını dinledi. Başkan Yanmaz, "Zor koşullar altında işlerini yapmaya çalışıyorlar. Ben de kendilerini ziyaret ederek onları dinlemek istedim. Özverilerinden dolayı taksici arkadaşlarımı kutluyorum" dedi. Başkan Yanmaz'ın birebir görüşerek sorunları ve talepleri yerinde dinlemeye verdiği önem münasebetiyle taksici esnafları Başkan Yanmaz'a teşekkür etti.