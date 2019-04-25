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Başkan Yanmaz temizlik işleri personeliyle bir araya geldi

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte bir araya geldi.


Personeliyle sohbet eden Belediye Başkanı Okan Yanmaz, onların istek ve önerilerini dinledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Yanmaz'a Başkan yardımcısı Hakan Öztaş eşlik etti.


Temizlik çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak için bir araya geldiklerini belirten Belediye Başkanı Okan Yanmaz “Allah hepimizin yardımcısı olsun, gayretleriniz daim olsun. Moral motivasyonla işimizin başında olmak en önemli nokta diye düşünüyorum. Sizler temizlik işleri personelimiz olarak bizlerin yüz akı olan çalışanlarımızsınız. İlçemizin tertemiz pırıl pırıl olmasını sağlayan siz fedakar çalışma arkadaşlarımızla bugün burada bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. İşimizi en güzel şekilde ve en verimli şekilde yaparsak her zaman takdir alırız. Hep birlikte el ele ilçemizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz” diye ifade etti.

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