Başkan Yanmaz vatandaşlarla istişare etti

Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz vatandaşlarla bir araya geldi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Çuhallı Çarşısında yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi. Vatandaşlarla her platformda bir arada olduğunu belirten Başkan Yanmaz, Akçakoca'nın her noktasına en iyi hizmeti götürmek için çalıştıklarını ifade etti. Yanmaz, "Vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların her türlü istek ve önerilerini önemsiyoruz. Amacımız ilçemizin her geçen gün değer kazanması. Kentimizde yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin mutlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi. Bu konuda vatandaşlarımızla güzel bir istişare halinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Allah bu birlik ve beraberliğimiz bozmasın" dedi.