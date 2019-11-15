İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yanmaz ve Emniyet Müdürü Ünsal buluştu

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal’ı makamında ağırladı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal'ı makamında ağırladı.


Akçakoca İlçe Emniyet Fatih Ünsal, Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okan Yanmaz kentin yaşanabilirliğine asayiş yönünden katkı sağlayan Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Akçakoca'nın yaşanılabilir bir kent olduğunu hatırlatan Başkan Yanmaz, şehrin huzurunu ve güvenliğini sağlama amaçlı İlçe Emniyet Teşkilatı ve Akçakoca Belediyesi olarak uyum içinde gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.