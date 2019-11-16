Başkan Yanmaz'dan "Aynı denizin çocukları" projesine destek

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen “Aynı Denizin Çocukları” adlı eTwinning Avrupa projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenler Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret ederek projeleri hakkında bilgiler paylaştılar. Başkan Yanmaz'a Karadeniz'e kıyısı olan Ukrayna, Romanya, Gürcistan gibi ülkelerden öğretmen ve öğrencilerin katılım sağladığı proje süresince; Milli, Kültürel, Fiziki, Sosyal, Yöresel ve farkındalık oluşturan çalışmalar yapılacağı bilgisi verildi.

Aynı zamanda Karadeniz'in yaşadığı kirliliğe dikkat çekilecek olan bu proje ile öğrencilerin yaşadıkları coğrafyayı tanımaları, kültürel değerlerini özümsemeleri, farklı kültürlerle etkileşim sağlamaları, unutulmaya yüz tutmuş bölgemize ait değerleri öğrenmeleri, çevreci bir anlayış kazanmaları ve yabancı dil becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği bilgisi verildi. Öğrencilerin bu nazik ziyaretinden dolayı memnuniyetinin dile getiren Başkan Yanmaz; projelerinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.