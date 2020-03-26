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Başkan Yardımcısı da gruba katıldı

DÜZCE(İHA) – ? Düzce Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, koronovirüs tedbirleri kapsamında Düzce’de faaliyete geçirilen "Vefa Sosyal Destek Grubunu “ ziyaret ederek yürütülen çalışmalara destek sağladı.

DÜZCE(İHA) – ? Düzce Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, koronovirüs tedbirleri kapsamında Düzce'de faaliyete geçirilen "Vefa Sosyal Destek Grubunu “ ziyaret ederek yürütülen çalışmalara destek sağladı.


Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Göşterişli, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilmesinin ardından oluşturulan ”Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarına katılım sağladı. Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Gösterişli, gelen yardım talepleri için arayan vatandaşların telefonlarına bakarak, aldığı siparişleri bizzat kendi teslim etti.


Görevli personellere de yerli sabun hediye eden Hüdaver Göşterişli, Vatandaşlarımızın sağlığını korumaktan başka bir önceliğimiz yok. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim” dedi.

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