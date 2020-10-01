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Başkan yardımcısı gençlik çalıştayına katıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Ankara’da düzenlenen Yerel Yönetimlerde Gençlik Modellemesi programına katıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Ankara'da düzenlenen Yerel Yönetimlerde Gençlik Modellemesi programına katıldı.


Gençlerin yerel yönetimlerde yer alması ve yerel yönetimlerin gençlerle ilgili çalışmaları ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara'da program düzenledi. Yerel yöneticilerin katıldığı etkinliğe Düzce Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer katılım sağladı. Ankara'da düzenlenen programda gençlerle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgi sahibi olan Tuncer, programdan aldığı fikirleri Düzce'de uygulamaya konulması için çalışmalar yapacak.

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