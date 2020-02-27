İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan yardımcısı Gösterişli huzurevi sakinlerine ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Regaip Kandili dolayısıyla Neriman Çilingir Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.


Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Neriman Çilingir Huzurevinde yaşayan yaşlıları ziyaret etti. Huzurevinde yaşayan herkesle tek tek görüşerek kandillerini kutlayan Gösterişli, kurumda yaşamını sürdürenlere kandil simidi ikam etti. Başkan Gösterişli: ”Böylesi günlerde büyüklerimizi ziyaret etmek en güzel adetlerimizdendir. Onlar bizim için kıymetli, gönüllerini okşamaktan bizde çok mutlu oluyoruz. Aynı zamanda büyüklerimizin bu anlamlı günde hayır dualarını da almak istedik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.