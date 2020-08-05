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Başkan Yardımcısı Gösterişli'den annesine son görev

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli’nin annesi Hatice Gösterişli, Merkez Büyük Camide kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına toprağa verildi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'nin annesi Hatice Gösterişli, Merkez Büyük Camide kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına toprağa verildi.


Merhume Hatice Gösterişli'nin cenazesi Uzun Mustafa Mahallesi'nde buluna evinden alınarak kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, oda başkanları, başkan yardımcıları ve çok sayıda seveni katıldı.

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