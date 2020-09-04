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Başkan Yardımcısı Kasapoğlu alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturuyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Şehit Kemal Işıldak Mahallesi’nde alt yapı sorunu için mahalle halkı ile birebir görüştü ve en kısa sürede sorunun çözüleceğini bildirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde alt yapı sorunu için mahalle halkı ile birebir görüştü ve en kısa sürede sorunun çözüleceğini bildirdi.


Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, alt yapı sorunlarını yerinde görüp çözümü için çalışma yapıyor. Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde altyapı problemlerinin çözüme kavuşması için mahalle sakinlerinle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Vatandaşların sıkıntılarını birebir dinleyen Başkan Yardımcısı Kasapoğlu, “Program yaparak en kısa zamanda sorunların çözümünü sağlayacağız” ifadelerinde bulundu.

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