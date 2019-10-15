Başkan Yardımcısı Kasapoğlu esnafla buluştu

Karayolları 4. Bölge müdürlüğü tarafından çalışma başlatılan Olimpiyat Kavşağında akıllı kavşak düzenlemesi için çalışmalar hız kesmeden sürerken Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, kavşak ve çevresinde faaliyet gösteren esnaf vatandaşları ziyaret etti. Esnafla Olimpiyat kavşağında bir araya gelen Kasapoğlu burada yaptığı açıklamasında kavşakta yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek “Biliyorsunuz burada değişimin ve gelişimin en doğru şekilde gerçekleşmesi için zaman ve sabır gerekiyor. Şu an yolun bir tarafında kot farkları ortadan kaldırıldı, zemin dolgusu ve asfaltı yapılıyor. Burada çok fazla alt yol ve ana yol birleşimi var, günün belli saatlerinde çok fazla trafik yoğunluğu oluyor. Buna kesin çözüm getirmek üzere Karayolları bir çalışma başlattı, biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Şu an çevre esnafın bazı sıkıntıları var. Bunları en kısa sürede kalıcı çözüme kavuşturacağız. Akıllı kavşak sistemi ile inanıyoruz ki hem siz hem de sürücüler memnun olacak. Yalnızca çalışmaların düzgün şekilde tamamlanması için sizden anlayış ve sabır bekliyoruz. Düzcemizi daha yaşanır bir hale getirmek hepimizin ortak amacı olsun, buna göre birlikte hareket edelim. Burada bizleri dinleyen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.