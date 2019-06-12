Başkan Yardımcısı Kasapoğlu öğrencileri yalnız bırakmadı

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu Lise son sınıf öğrencisi Saniye Şahin'i mezuniyet heyecanında yalnız bırakmadı. Meslek öğrenimi konusunda eğitim alan özel birey Saniye Şahin'in de Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu'nu karşısında görünce mutluluğu gözlerinden okundu. Törende kısa bir konuşma yapan Kasapoğlu özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin topluma değer kattığını belirterek “Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Saniye ve burada eğitim gören tüm öğrencilerimiz bizim birer değerimiz. Bu değerlerimizi ortaya çıkaran ve muhafaza eden başta öğretmenlerimize ve sizlere çok teşekkür ederim. İnşallah Saniye gibi nice değerleri toplumumuza kazandıracağız, nice mezunlar vereceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum, Saniye'ye de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mezuniyet töreni Kasapoğlu'nun Saniye ve beraberindeki öğrencilere hediye vermesi ve pasta kesimi ile sona erdi.