Başkan yardımcısı Kasapoğlu sahaya indi

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu İnönü Parkından Konuralp'e, Şehirlerarası Otobüs Terminalinden taksi duraklarına kadar birçok yerde inceleme ve denetim gezisi gerçekleştirdi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu kendisine bağlı birim müdürleri ile birlikte sahada inceleme ve denetim gezisi yaptı. Şıralık'ta çevre düzenlemesi yapılan camiden başlayan incelemede Başkan Yardımcısı Kasapoğlu'na Fen İşleri ile Park ve Bahçeler müdürleri de eşlik etti. Cami avlusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kasapoğlu daha sonra Şehirlerarası Otobüs Terminaline geçti.

Burada otobüs firmalarının yetkilileri ve terminal esnafı ile görüşen Kasapoğlu, talepleri yerinde inceledi ve ilgili birim müdürlerine gereğinin yapılması konusunda talimat verdi. Terminal taksi durağında esnaf ile sohbet ederek onların ihtiyaçlarını da dinleyen Başkan Yardımcısı Kasapoğlu taksi durakları için yapılacak yeni düzenleme ve ihtiyaçları karşılayamayan durakların değiştirileceğini söyledi.

Heyet daha sonra şehir merkezine gelerek parkları gezdi. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ramazan Bayramı sonrası çalışmaların başlaması planlanan İnönü Parkını inceleyen Kasapoğlu, park için hazırlanan proje hakkında ilgili müdürlerle fikir alışverişinde bulundu. Şehrin göbeğinde doğal yaşama alanı oluşturmak istediklerini belirten Kasapoğlu yaptığı açıklamada “Belediye Başkanımız Sayın Faruk Özlü, bu parklar konusunda kararlı. Burayı vatandaşlarımıza kazandırmak istiyor, şehir merkezinde yeşili korumak ve hatta artırmak istiyoruz. Yıllar önce aileler, çocuklar bu parkta gönüllerince vakit geçiriyordu, burayı tekrar eski günlerine çevirmek istiyoruz. Bu konuda proje çalışmalarımız sona yaklaştı. Parklar çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

Daha sonra Konuralp'te devam eden küp taş yol onarım çalışması yapan ekipleri ziyaret eden Kasapoğlu, personel ile sohbet ederek herhangi bir konuda ihtiyaçları olup olmadığını sordu. İnceleme gezisini burada tamamlayan heyet çalışanlara kolaylıklar dileyerek Konuralp'ten ayrıldı.