Başkan Yavuz LGS'da tam puan yapan Çetinkaya'yı ağırladı

DÜZCE(İHA) – Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) tüm soruları cevaplayarak 500 tam puan alan Çilimli İbrahim Hoşver Ortaokulu öğrencisi Hasret Çetinkaya'yı Başkan Muhsin Yavuz tebrik etti.

LGS'de Düzce'de 5 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu. Çilimli İbrahim Hoşver Ortaokulu öğrencisi Hasret Çetinkaya'da 500 tam puan aldı. Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, sınavda tüm soruları doğru cevaplayan Hasret Çetinkaya'yı makamında ağırlayarak tebrik etti.

Muhsin Yavuz, “LGS'de 500 tam puan alarak birinci olan ve ilçemizi gururlandıran İbrahim Hoşver Ortaokulu öğrencisi Hasret Çetinkaya bizleri ziyaret edip başarısının sırrını paylaştı. Sevgili Hasret'e başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum” ifadelerinde bulundu.