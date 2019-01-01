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Başkan Yemenici 2019 yılına işte böyle girdi

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, 2019 yılının ilk saatlerinde emniyet, itfaiye, nöbetçi eczaneleri ziyaret ederek yeni yıla girdi.


Başkan Cüneyt yemenici, 2019 yılının ilk saatlerinde Akçakoca'da gece boyunca hizmet veren kamu görevlilerinin yeni yılını kutladı. Başkan Yemenici, "Yılın son günü ilçemizin huzuru güvenliği ve sağlığı için nöbette olan itfaiye, emniyet, nöbetçi eczane ve hastane acilinde görev yapan doktor ve sağlık personelimizi ziyaret edip yeni yıllarını kutlayıp hayırlı nöbetler diledik'' dedi.

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