Başkan Yemenici bez torba dağıttı

Akçakoca Belediyesi vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği bez alışveriş çantasını halk pazarında dağıttı. 7 bin adet yaptırılan bez çantanın 2 bin adeti pazar yerinde dağıtılırken, 5 bin adeti ilçenin farklı noktalarında dağıtılacak. Çevre Bakanlığının sıfır atık projesi kapsamında başlatmış olduğu çalışmaya Akçakoca Belediyesi olarak destek verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “ Sıfır atık projesi kapsamında, plastik atıkların sona erdirilmesi ve geri dönüşümünü ciddi anlamda hayata geçirilmesi ve poşet israfının az yapılması noktasında marketlerde ücretli satılmaya başladı. Bizde bu işe destek vermemiz gerektiğini biliyoruz, bugün inşallah vatandaşlarımıza bez çantalar dağıtacağız. Halkımız alışverişlerini bundan sonra bez çantalarını kullanarak yapacaklar. Sıfır atık kampanyasına desteğimiz sonuna kadar devam edecek inşallah” diye konuştu.