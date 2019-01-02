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Başkan Yemenici, çalışmaları yerinde inceledi

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik ekiplerinin yaptıkları aplikasyon ve yol yenileme çalışmalarıyla vatandaşlara kolaylık sağlanıyor.

Uzun yıllardan beri yol sorunu yaşanan mahallelerin yolları kilit parke döşeniyor.


Yol yenileme sürecini ve ilçedeki bazı çalışmaları yerinde inceleyen Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "İlçemizde modern şehir anlayışına uygun olarak yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle araları da dahil olmak üzere hiçbir caddenin ve sokağın ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması için dört yıldır ilçemizi ilmek ilmek örüyoruz. Akçakoca Belediyesi olarak kentte ihtiyaç duyulan her noktada çalışıp vatandaşlarımızın talep ettiği hizmetleri vererek hayatı kolaylaştırmaya devam ediyoruz” diye ifade etti.

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