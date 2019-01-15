Başkan Yemenici, kitap okuma etkinliğine katıldı

Atatürk ortaokulu öğrencileriyle birlikte kitap okuyan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici çocuklarla sohbet etti. Başkan Yemenici; “Kitaplar aydınlığın ve uygarlığın ışıldayan yüzüdür. Okumak insanın özgüvenini artırır, bilgilendikçe, okudukça insanın özgüveni daha çok artar. İnsan bildiği, okuduğu zaman hiçbir şey bilmediğinin farkına varır. Kitap okumanın özellikle çocuklarımızın kişisel gelişimine önemli katkıları vardır. Kitap okumak fikir yapısını, hayal dünyasını geliştirir, sözcük dağarcığını artırarak birikim kazandırır. Onlarla birlikte kitap okumalıyız ve bu sayede çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmeliyiz” diye ifade etti.

Okul Müdürü Aykan Gülbahar'ın eşlik ettiği öğrencilere sıcak ortamda aperatif sunumu da yapılırken, etkinlikten memnun kalan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye ve personele teşekkür ettiler.