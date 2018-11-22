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Başkan Yemenici okulları gezdi öğretmenlerle bir araya geldi

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede bulunan bazı okulları ziyaret ederek öğretmenleri kutladı.


Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici gün içerisinde Esentepe İlköğretim Okulu, Bahaettin Güçlü Anaokulu, Sosyal Bilimler Lisesi, Akçakoca Anaokulu, İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette öğretmenlere Türk Bayrağı hediye eden Başkan Yemenici öğretmenlik mesleğinin ve eğitiminin önemine işaret ederek şunları söyledi "Öğretmenlik mesleği kutsal ve çok değerli bir meslektir. Çünkü eğitimin yapı taşları siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Eğitimin amacı bireyleri çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır. Sizler bu görevi layıkıyla yerine getirerek gelecek nesilleri yetiştiriyorsunuz. Bu nedenle yeriniz ve öneminiz her zaman farklı. Bu duygu ve düşüncelerimle siz değerli öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” ifadesinde bulundu.

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