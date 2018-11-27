Başkan Yemenici,''Okullara desteğimiz hep var olacaktır''

Melenağzı, Uğurlu, Tepeköy, Beyören köylerindeki okulları ve beraberinde Gönül Yavuz ilköğretim okulu, Fedai Karabıyık Teknik Lisesini de ziyaret etti.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Geçtiğimiz Çarşamba günü başlayan okul ziyaretlerimizi bugünde sürdürmeye devam ediyoruz. İlçemizde görev yapan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor öğretmenler gününü kutluyorum. Belediye olarak ilçemizde eğitim çıtasının yükselmesi adına eğitim yuvalarına yönelik imkanlarımız ölçüsünde destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. İlçenin eğitim seviyesinin yükselmesinde siz değerli öğretmenlerimizin gösterdiği azimli gayretleri de takdirle izliyor ve başarılarınızın devamını diliyorum. Dönemimde kurumlar arasındaki işbirliğine, dayanışmaya ve yardımlaşmaya büyük bir hassasiyet ve önem verdim. Bu birlik ve beraberlik sayesinde birçok sorunun üstesinden kolaylıkla geldik. Hepimizin ortak amacı memleketimize hizmet etmek. Kentimizi daha iyi, daha güzel bir konuma getirmek. Hizmet eden kurumlar olarak, ikili ilişkilerimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daha kuvvetli olacaktır” ifade etti.