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Başkan Yemeniciye kadınlardan büyük ilgi

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, kadınların davetine katıldı.



Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, daveti üzerine bir araya geldiği kadınlara yapılan çalışmalara hakkında kadınları bilgi verdi. Yerel seçimler öncesinde bir çok projelerin hayata geçeceğini belirten Yemenici, "Biz insana dokunacak işleri başardık. Bir dahaki dönemde inşallah daha fazla sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarımız olacak. İnsana dokunan çalışmaları yapmak bizleri mutlu ediyor. Her mahallenin her sokağa ve her caddeye girerek bir çok işi başardık. Biz çalışarak insanımıza dokunuyoruz" dedi.

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