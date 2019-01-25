Başkan Yiğit, ateş savaşçıları ekibi kurdu

Yığılca'da son zamanlarda sık sık yaşanan yangınların ardından Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in talimatı ile itfaiye birimi etkin duruma getirilerek teçhizat ve eğitim eksikliği giderildi.

Düzce İtfaiyesince 80 saatlik eğitime tabi tutulan Yığılca Belediyesi İtfaiye ekibi bu eğitimini tamamlamasının ardından uygulama eğitimi anlamında yangın tatbikatı yaptı. Gerçek bir yangın anını canlandıran ekipler, aldıkları eğitimde öğrendiklerini uygulayarak eksiklerini de gördüler.

Yangın tatbikatını Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Düzce İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, Yığılca Belediyesi Zabıta Amiri Recep Öztürk, Yığılcalı vatandaşlarda bizzat takip etti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit tatbikat öncesinde Düzce İtfaiyesi İtfaiye Başçavuşu Mustafa Ödemiş'ten Yığılca'da son zamanlarda yaşanan yangınların sebep ve sonuçları hakkında kısa bilgilendirme aldılar. Yangın ihbarının 112'ye bildirilmesinin ardından tatbikat gerçek bir yangın durumu gibi canlandırıldı.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, “Son zamanlarda yaşanan yangın felaketleri itfaiye ekibimizin daha profesyonel olması gereğini ortaya çıkardı. Bu sebeple bizlerde ekibimizi güncelleyerek eğitim ve teçhizat açığını kapatmak istedik. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'dan bu konuda yardım talebinde bulunduk. Düzce İtfaiye Müdürümüz Mehmet Caner Polat'ında destekleriyle arkadaşlarımızı 80 saatlik bir eğitime tabi tuttuk. Eğitimin ardından bugünde uygulama safhasını gerçekleştirdik. Burada bir yanlışı düzeltmek istiyorum. İlçemizde ki birçok ev ahşap. Yangınlarda genellikle ahşap evlerde çıkıyor. Ahşap evlere de müdahale süresi 10-15 dakika. Bu nedenle de yangın başlayan ahşap evimizi kurtarma şansımız olmuyor. En yakınındaki ya da etrafındaki evleri kurtarma şansımız oluyor. Genelde vatandaşlarımızın itfaiye geç geldi, geç müdahale etti gibi bir sitemi oluyor. Ahşap bir eve ne kadar acele müdahalede de bulunsak kurtarılma şansı sıfıra düşüyor. Vatandaşlarımızın bu gerçeği bilerek gerekli tedbirleri almalarını ve daha dikkatli davranmalarını rica ediyorum. Eğitim programımıza desteklerinden ötürü başta Düzce Belediye Başkanımız Dursun Ay'a, Düzce İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat'a, eğitimi veren Düzce İtfaiyesi'nin kıymetli personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'da "Yığılca Belediyesi'nin itfaiye birimini güçlendirmek için Düzce Belediyemizin İtfaiye personeli yaklaşık 15 gündür eğitim verdiler. Bugünde yangın tatbikatı yaparak aldıkları eğitimi uygulayarak bizlere sergilediler. Yangın söndürme tekniklerine de baktığımızda başarıyla tamamladıklarını görüyoruz. İtfaiye ekibimize de bu eğitimi verdikleri için teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bu eğitimlerimizi diğer ilçelerimizde de devam ettireceğiz" diye konuştu.

Düzce İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat ve Yığılca Belediyesi Zabıta Amiri Recep Öztürk'ün de yaptığı değerlendirmelerin ardından eğitimi başarı ile tamamlayan personele sertifikaları takdim edildi. Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'te Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat ve eğitimi gerçekleştiren Düzce İtfaiyesi İtfaiye Başçavuşu Mustafa Ödemiş, Tolga Demiral ve Hakan Menekşe'ye eğitim programına desteklerinden ötürü plaket takdim etti. Yığılca İtfaiye personelinin ıslanarak yaptığı itfaiyeci yemininin ardından eğitim ve tatbikat programı tamamlandı.