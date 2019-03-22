İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yiğit, kurumları ziyaret etti

Yığılca Belediye Başkanı ve Ak Parti Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yiğit ve Ak Parti Belediye Meclis Üyesi adayları, ilçe kurumlarını ve esnafları ziyaret etti.


31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlanmasına sayılı günler kala, seçim çalışmaları ve ziyaretler de sıklaştı. Yığılca Belediye Başkanı ve Ak Parti Yığılca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yiğit seçim çalışmaları kapsamında bugün ilçe kurumlarını ve esnafı ziyaret etti. Ziyarette Ak Parti Yığılca Belediye Meclis Üyesi adayları da Başkan Yiğit'e eşlik etti.


Ziyaretlere Yığılca Kaymakamlığı'nda Kaymakam Muhammed Çetin ile başlayan heyet, İlçe Emniyet Amiri İsmail Aydınlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz ile devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.