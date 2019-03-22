Başkan Yiğit, kurumları ziyaret etti

31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlanmasına sayılı günler kala, seçim çalışmaları ve ziyaretler de sıklaştı. Yığılca Belediye Başkanı ve Ak Parti Yığılca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yiğit seçim çalışmaları kapsamında bugün ilçe kurumlarını ve esnafı ziyaret etti. Ziyarette Ak Parti Yığılca Belediye Meclis Üyesi adayları da Başkan Yiğit'e eşlik etti.

Ziyaretlere Yığılca Kaymakamlığı'nda Kaymakam Muhammed Çetin ile başlayan heyet, İlçe Emniyet Amiri İsmail Aydınlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz ile devam etti.